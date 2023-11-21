انت الان تتابع خبر استهدف سيارة.. قصف إسرائيلي يخلف 4 قتلى جنوب لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت الوكالة، أن الحادث، وهو الثاني الذي يقع بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية الثلاثاء، وقع على طريق فرعي بين الشعيتية والقليلية قضاء صور وعلى بعد 7 أميال إلى الشمال من الحدود مع إسرائيل. وفي وقت سابق الثلاثاء، قُتل صحفيان من فريق "قناة الميادين" خلال تغطيتهما للتطورات على جبهة جنوب لبنان.

ولقي الصحفيان فرح عمر وربيع المعماري حتفهما بعد استهدافهما بغارتين إسرائيليتين عند مثلث طير حرفا في القطاع الغربي.

