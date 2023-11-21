اخبار العالم / اخبار العراق

استهدف سيارة.. قصف إسرائيلي يخلف 4 قتلى جنوب لبنان

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر استهدف سيارة.. قصف إسرائيلي يخلف 4 قتلى جنوب لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت الوكالة، أن الحادث، وهو الثاني الذي يقع بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية الثلاثاء، وقع على طريق فرعي بين الشعيتية والقليلية قضاء صور وعلى بعد 7 أميال إلى الشمال من الحدود مع إسرائيل. وفي وقت سابق الثلاثاء، قُتل صحفيان من فريق "قناة الميادين" خلال تغطيتهما للتطورات على جبهة جنوب لبنان.

ولقي الصحفيان فرح عمر وربيع المعماري حتفهما بعد استهدافهما بغارتين إسرائيليتين عند مثلث طير حرفا في القطاع الغربي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا