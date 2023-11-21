وبهذا الفوز رفع العراق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما بقي رصيد فيتنام عند النقطة الثالثة في المركز الثاني.

انت الان تتابع خبر في اللحظات الأخيرة.. العراق يقتنص فوزاً من فيتنام ضمن تصفيات المونديال والان مع التفاصيل

محمد يوسف

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