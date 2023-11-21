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في اللحظات الأخيرة.. العراق يقتنص فوزاً من فيتنام ضمن تصفيات المونديال

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بغداد - ياسين صفوان - وجرت وقائع المباراة على ملعب "ماي دنه" في العاصمة الفيتنامية "هانوي".

وسجل هدف الفوز لمنتخبنا الوطني اللاعب مهند علي في الدقيقة 96 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع العراق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بينما بقي رصيد فيتنام عند النقطة الثالثة في المركز الثاني.


وتضم مجموعة العراق في التصفيات المؤهلة للمونديال منتخبات إندونيسيا وفيتنام والفلبين.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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