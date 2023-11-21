انت الان تتابع خبر عام 2012.. الإطاحة بالإرهابي المسؤول عن تفجير مجلس محافظة الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ميري في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "في عملية امنية ناجحة وجهد استخباري متميز، تمكنت قوة من الفوج الثالث اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية من القاء القبض الإرهابي المسؤول عن تفجير مجلس محافظة الديوانية عام 2012 والذي راح ضحيته عدد من الشهداء".وأضاف، ان "العملية جاءت بعد متابعة أمنية دقيقة للإرهابي المطلوب إلى رئاسة محكمة استئناف الديوانية، إذ تمكنت القوة المنفذة للواجب من نصب كمين محكم له في منطقة الدورة ببغداد والقبض عليه مع ضبط سلاح بندقية كلاشنكوف بحوزته".

أشار الى انه "تم إحالة الإرهابي اصوليا إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل ".

