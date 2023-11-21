انت الان تتابع خبر ضمن مجموعة العراق.. التعادل السلبي يخيم على لقاء الفلبين وإندونيسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تقدم المنتخب الفلبيني بهدف أحرزه باتريك ريتشلت في الدقيقة 23، وتعادل نظيره الإندونيسي عن طريق ساديل راماداني في الدقيقة 70.

وكان قد تغلب المنتخب الوطني العراقي، على نظيره الفيتنامي بهدف سجله اللاعب مهند علي في الدقيقة 96 من عمر اللقاء، ضمن المجموعة ذاتها (F).



وجاء ترتيب المجموعة (F) بعد انتهاء الجولة الثانية، بصدارة العراق برصيد 6 نقاط، ثم فيتنام بـ3 نقاط، والفلبين بنقطة واحدة، وأخيراً إندونيسيا بنقطة واحدة أيضاً.