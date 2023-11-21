انت الان تتابع خبر بعد تجاوز فيتنام.. "ميمي": علينا أن ننسى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ميمي خلال المؤتمرُ الصحفيّ بعد نهايةِ مُباراةِ فيتنام، إن "نقاطَ المباراة تحققت بفضلِ جُهودِ جميع اللاعبين، والجهد العالي الذي بذلوه في مباراةِ اليوم، وعلينا أن ننسى ما تحققَ من فوزٍ في أول مباراتين، ونركزُ في القادم".وأضاف: "سعادتي لا يمكنُ وصفها بتحقيق الفوز، خصوصاً بعد فترةٍ طويلةٍ من الابتعادِ بسببِ الإصابة، وأشكرُ اللهَ أني كنت إلى جانبِ زملائي في تحقيقِ هذا النصر".

وحصد ميمي جائزة أفضل لاعب في مباراة العراق وفيتنام، عقب قيادته أسود الرافدين للفوز بهدف سجله عند الدقيقة 96 من عمر اللقاء.

