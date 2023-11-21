انت الان تتابع خبر فرنسا تفرج عن المصري المتسبب في هبوط طائرة اضطرارياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت السلطات الفرنسية، انه "تم الافراج عن الشاب محمود أحمد عبد الستار برهام بعد التحقيق معه وثبوت عدم إدانته".

وكانت الواقعة الغريبة التي تناقلتها وسائل الإعلام الإيطالية والفرنسية قبل أيام، قد أثارت ضجة واسعة. وقد حدثت يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني الجاري، حيث هبطت طائرة اضطرارياً في مطار روما إثر العثور على ورقة بها عبارة "أحب الله" بحوزة راكب مصري".



وكانت الرحلة قادمة من العاصمة الفرنسية باريس ومتجهةً إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية، فإن طاقم الطائرة اشتبه في راكب مصري كان يهذي وطلب دواءً وكتب في ورقة الدواء "أحب الله"، ما دفع الطاقم إلى اتخاذ قرار فوري بالتوجه نحو أقرب مطار وهو مطار روما لإنزال الراكب والتحقيق معه.

واتخذ الطاقم قراره بالهبوط عندما كانت الطائرة تحلق فوق جزيرة براتش في كرواتيا، حيث قرر التوجه إلى مطار فومتشينو في العاصمة الإيطالية روما.

