انت الان تتابع خبر وزارة النفط تعتمد أنظمة الدفع الالكتروني بجميع المحطات مطلع العام المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استناداً الى توجيهات مجلس الوزراء في جلسته المرقمة 23620 لسنة 2023 والمنعقدة بتاريخ 31/10/2023 والمتعلقة بتفعيل خدمة الدفع الالكتروني واعتماد أنظمة الاتمتة الحديثة وانهاء التعامل النقدي وبناءً على ذلك وانسجاماً مع التوجيهات الحكومية قررت وزارة النفط شركة توزيع المنتجات النفطية اعتماد أنظمة الدفع الالكتروني في جميع المحطات وتعليق التعامل النقدي اعتباراً من الاول من كانون الثاني 2024".



وتهيب الشركة بـ"المواطنين التعاون معها باعتماد آليات ووسائل حديثة في قطاع التوزيع خدمة للصالح العام، من خلال اقتناء بطاقات الدفع الالكتروني المعتمدة ليتسنى للجميع التزود بالوقود وفقاً للآليات الجديدة، والاستفادة من الخدمات المقدمة في قطاع التوزيع ".

