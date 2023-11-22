انت الان تتابع خبر الطيران المدني تعلق على "فيديو" اصطدام طائرتين في مطار بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت سلطة الطيران في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت تسجيلاً فديوياً يظهر وجود طائرتين إحداهما في حالة هبوط والأخرى تتأهب للإقلاع على مدرج مطار بغداد الدولي، لإيهام الرأي العام بوجود حادث على مدرج المطار".وأضافت، أنه "بصدد ذلك، تنفي سلطة الطيران المدني العراقي بشكل قاطع مثل هكذا ادعاءات مضللة، كما أن إجراءات تنظيم حركة الطائرات في المطارات العراقية كافة هي من مسؤولية واختصاص الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية إحدى تشكيلات وزارة النقل (المراقبين الجويين)، بينما تتولى سلطة الطيران المدني مهام التحقيق في حال وجود اي خلل في اجراءات تنظيم خدمات الرقابة الجوية، وبهذا الصدد فقد اتخذت السلطة دورها الرقابي في أجراء التحقيق بهذا الموضوع".

وتابعت سلطة الطيران المدني، "نلفت عناية واهتمام الرأي العام والمسافرين الكرام وكافة شركات الطيران العاملة في المطارات العراقية بان الحركة الجوية في المطارات العراقية تسير بشكل آمن".