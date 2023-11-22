انت الان تتابع خبر دولة عربية تتصدر.. قائمة بأقوى 10 اقتصادات في أفريقيا لعام 2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسب التقرير الذي نشره الموقع المتخصص "أنسايدر مونكاي"، فقد تم استخدام الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية للبلدان لتصنيف أكبر الاقتصادات في أفريقيا لعام 2023، تم الحصول عليها من صندوق النقد الدولي.ووفقا للتقرير، تم احتساب تعادل القوة الشرائية عن طريق طرح فروق الأسعار، والتغيرات في العملة المحلية، وأيضا الدولار الأمريكي، مع ملاحظة مهمة، وهي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، هو مؤشر اقتصادي يقيس درجة التنمية الاقتصادية في بلد ما وأثرها الاجتماعي، ويتم ذلك من خلال قسمة قيمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان. لذلك هو ليس القيمة الحقيقية لإنتاج الأفراد. وهو يستعمل كذلك لقياس مستوى الرفاه الاجتماعي لمواطني الدولة.

وحدد الموقع بناء على هذه النتائج أكبر 10 اقتصادات في أفريقيا، وهي: