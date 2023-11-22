انت الان تتابع خبر افتتاح حيي الغدير والربيع في قضاء الصويرة بعد اكتمال الخدمات (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ واسط في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "أحياء الغدير والربيع في مركز المدينة إلتحقت بركب المناطق التي تحول واقعها الخدمي من كارثي وبائس الى نموذجي متكامل الخدمات".

وأضاف البيان ان "مشروع تطوير أحياء الغدير والربيع تضمن انشاء بنى تحتية متكاملة لهذه المناطق وتطوير شبكات مجاري ومياه أمطار وتطوير شبكات مياه الشرب فضلاً عن صب الشوارع بالخرسانة الاسمنتية المسلحة وتطبيق أعمال الارصفة والمقرنص واكساء جميع الشوراع بمادة الاسفلت وجميع الاعمال البلدية والتكميلية".

