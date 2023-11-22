انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية من أرمينيا: العراق مستقر سياسياً وأمنياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لـ الخليج 365، أنه "خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية أرمينيا، التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023 في العاصمة يريفان، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان".وجرى خلال اللقاء، "بحث العلاقات الثنائية بين العراق وأرمينيا وسبل تعميقها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث أشار الرئيس إلى التنامي المستمر الذي تشهده تلك العلاقات والفرص لتعزيز الجوانب الاقتصادية وتوسيع آفاقها لدفع عجلة التنمية والازدهار إلى الأمام في البلدين الصديقين".

وأكد رئيس الجمهورية، أن "العراق يشهد استقراراً على المستويات الأمنية والسياسية ويمتلك علاقات جيدة مع دول الجوار والعالم، ومنفتح على التعاون سيما في مجالات الاستثمار والإعمار وتأهيل البنى التحتية وبما يحقق المصالح العليا له ولشركائه".

من جانبه، أشاد باشينيان "بالعلاقات الوطيدة بين العراق وأرمينيا، مؤكدا الرغبة الجادة لبلاده في توسيع التعاون البنّاء بين البلدين".

