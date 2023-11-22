انت الان تتابع خبر سجن لاعب هولندي بتهمة الاعتداء الجنسي على ابنته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتدى أوليدا قميص النادي الأندلسي في الفترة من 1995 إلى 1998، وذكرت صحيفة "دي تليغراف" الهولندية أن الحكم أثبت أنه في عام 2011 اعتدى اللاعب السابق على ابنته جنسيا وهاجمها.

وأضافت الصحيفة الهولندية أن "أوليدا، الذي واجه بالفعل مشاكل مع النظام القضائي في إسبانيا بتهمة الاحتيال، قد حكم عليه أيضا في قضيته ضد ابنته بالخضوع للمراقبة لمدة 4 سنوات وشهرين بعد انتهاء فترة سجنه".



ولفتت صحيفة "ألجيمين داغبلاد" إلى أن "طارق أوليدا مفقود حاليا ولا يمكن الوصول إليه".