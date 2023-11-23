انت الان تتابع خبر السوداني يوجه باعتماد الحساب الالكتروني الرئيسي المتفرع لتسوية العمليات المالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مصدر حكومي للسومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه باعتماد الحساب الالكتروني الرئيسي المتفرع لحل مشكلة تسوية العمليات المالية الحكومية وتحصيل عمليات الدفع الالكتروني من المستفيدين بما فيها جباية الأموال وزيادة شفافية حركتها علما ان هذا الحساب سيضمن تسوية المعاملات بنفس يوم العمل ويزيد قدرة الحكومة على مراقبة المال العام".



وأضاف، ان "التوجيهات صدرت لوزارة المالية باعتماد ذلك من خلال ايعازها الى المؤسسات الحكومية (وحدات الانفاق) لتنفيذ ذلك مع المصارف الماسكة لحساباتهم الرسمية".