انت الان تتابع خبر الهوايات ستختفي قريبًا من فيسبوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اضافت فيسبوك هذا الخيار عام 2019، وصرحت الشركة آنذاك:”يمكنك إضافة هوايات إلى ملفك الشخصي على فيسبوك للتعبير عن نفسك والعثور على أصدقاء يشتركون في الاهتمامات المماثلة. الهوايات التي تختارها ستكون علنية دائمًا، ويمكنك إضافة أكثر من هواية. تتوفر لك قائمة مسبقة من الهوايات للاختيار من بينها، بينما يمكنك البحث عن هوايات أخرى غير معروضة."



أظهرت الاحصاءات ان عدد مستخدمي هذه القوائم قليل وكثيرون ربما لم يعلموا بوجودها، مما جعل من اعلان ازالتها امرا عرضياً عند المستخدمين.