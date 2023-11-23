انت الان تتابع خبر الخارجية تخاطب سفارة فلسطين بشأن نقل جرحى غزة لمستشفيات العتبة الحسينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الوثيقة، التي حصلت عليها الخليج 365، إلى أنّ "التنسيق سيكون مع جمعية الهلال الاحمر العراقية وجمعية الهلال الاحمر الفلسطينية فيما يخص عملية نقل الجرحى للمستشفيات التابعة للعتبة الحسينية المقدسة".والجدير بالذكر أنّ "الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، سبق لها أن أعلنت في بيان رسمي عن تكفلها بعلاج جرحى الشعب الفلسطيني إثر العدوان على غزة في مستشفياتها بعد وضع آلية مناسبة من قبل الحكومة العراقية لنقلهم إلى العراق وإعادتهم إلى فلسطين بعد تماثلهم للشفاء".

وجاء في نص البيان الذي نشره الموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة في وقت سابق، إن "الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تعلن عن التكفل بعلاج جرحى العدوان على غزة مجانا في مستشفياتها بعد وضع آلية معينة من قبل الحكومة العراقية لمجيئهم ثم عودتهم إلى وطنهم".

وبينت العتبة الحسينية المقدسة، إن "هذه المبادرة الانسانية التي أطلقت إنما هي ترجمة عملية لتوصيات المرجع الديني الاعلى سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم".

ادناه الوثيقة: