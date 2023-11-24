انت الان تتابع خبر عقب بدء الهدنة مع حماس.. "إسرائيل" تصدر تحذيرا لأهالي غزة (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في مناشير ألقتها الطائرات الإسرائيلية: "إلى سكان قطاع غزة. إن الحرب لم تنتهي بعد! الوقفة الإنسانية مؤقتة ومنطقة شمال القطاع هي منطقة حرب خطيرة وممنوع التجول بها. من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا بالمنطقة الإنسانية الموجودة في جنوب قطاع غزة وعدم التوجه إلى شمال القطاع".



وأضاف: "يمكنكم التوجه فقط من الشمال إلى الجنوب عبر طريق صلاح الدين. الرجوع إلى الشمال ممنوع وخطير جدا. مصيركم ومصير عائلاتكم بأيديكم وقد أعذر من أنذر".

وبدأ رسميا اليوم الجمعة عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (الخامسة ت.غ) سريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل و"حماس" للسماح بالإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة في مقابل معتقلين فلسطينيين.

وأتت هذه الهدنة التي توسطت في إطارها قطر ومصر والولايات المتحدة، في اليوم التاسع والأربعين للحرب بين إسرائيل و"حماس"، وأبرم اتفاق الهدنة الأربعاء.

وينتظر الإفراج عن الدفعة الأولى من الرهائن (13 امرأة وطفلا) قرابة الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي (الثانية ت غ)، وسيفرج عن 50 رهينة في مقابل 150 أسيرا فلسطينيا على دفعات خلال مدة الهدنة.