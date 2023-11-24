روسيا تسقط 16 مسيرة أوكرانية فوق القرم وفولغوغراد

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أحبطت الدفاعات الروسية ليلة الجمعة هجوما أوكرانيا جديدا بمسيرات استهدفت أراضي روسيا، وأسقطت 13 مسيرة فوق القرم و3 في مقاطعة فولغوغراد الروسية".

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان أن "الدفاعات الروسية اسقطت الليلة الماضية 13 مسيرة أوكرانية استهدفت القرم الروسية، و3 استهدف مقاطعة فولغوغراد غربي روسيا.

محمد يوسف

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