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روسيا تسقط 16 مسيرة أوكرانية فوق القرم وفولغوغراد

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان أن "الدفاعات الروسية اسقطت الليلة الماضية 13 مسيرة أوكرانية استهدفت القرم الروسية، و3 استهدف مقاطعة فولغوغراد غربي روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أحبطت الدفاعات الروسية ليلة الجمعة هجوما أوكرانيا جديدا بمسيرات استهدفت أراضي روسيا، وأسقطت 13 مسيرة فوق القرم و3 في مقاطعة فولغوغراد الروسية".


وأسقطت الدفاعات الروسية الأربعاء الماضي ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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