انت الان تتابع خبر طقس الأسبوع المقبل في العراق: انخفاض جديد بدرجات الحرارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم، في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وأضاف البيان أن "طقس يوم الاحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".

وأشار إلى أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احياناً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت البيان الى، أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".

