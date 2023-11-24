انت الان تتابع خبر إيران تدين القصف الأميركي على العراق: واشنطن لديها نوايا لزعزعة استقرار المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم ال صادق، إن "الاعتداء العلني وانتهاك السيادة الوطنية العراقية والقوانين الدولية من قبل أميركا من خلال الهجمات المتكررة هو علامة أخرى على اهدافها ونواياها لزعزعة الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".



وأضاف: "الرحمة والرضوان لأرواح شهداء هذا العدوان في العراق وجميع شهداء الاعتداء الصهيوني على غزة وجنوب لبنان".