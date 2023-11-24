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لبنان يحذر مواطنيه في الجنوب

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت قيادة الجيش في بيان: "في ظل عودة جزء من المواطنين إلى منازلهم في المناطق الحدودية الجنوبية التي غادروها نتيجة اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال المرحلة الأخيرة، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر من مخلفات القصف المعادي ولا سيما الذخائر الفسفورية والذخائر غير المنفجرة، وعدم الاقتراب منها وإفادة أقرب مركز عسكري عنها أو الاتصال بعمليات القيادة على الرقم 1701".

ودعت، إلى "الالتزام بإجراءات الوقاية المعممة من قبل الجيش في هذا الخصوص".
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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