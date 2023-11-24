انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي: يجب تنفيذ هدنة غزة بالكامل لإنهاء الوضع المروع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد بوريل في تصريحات على "ضرورة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة دون أي شروط".

إلى ذلك قال إنه "لا يمكن ضمان أمن إسرائيل بالوسائل العسكرية فقط، مشيراً إلى أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد نحو السلام والأمن".



يذكر أن قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة توصلوا إلى اتفاق هدنة لأربعة أيام قابلة للتجديد يتم خلالها تبادل 50 رهينة محتجزين في غزة مع 150 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية.

وكان من المقرر أن تدخل الهدنة حيز التنفيذ، الخميس، لكنها أرجئت إلى الجمعة وهو اليوم التاسع والأربعون للحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

