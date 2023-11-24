انت الان تتابع خبر بغداد.. ضبط كراج لتهريب المشتقات النفطية واعتقال صاحبه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365 إن "مفارز لواء شرطة الطاقه الرابع في محافظة بغداد تمكنت من ضبط كراج معد لتدوير وتهريب المشتقات النفطية والقبض على متهم كان متواجداً داخله".

وأضافت، أن " العملية أسفرت عن العثور على خزانات حديدية وبلاستيكية مختلفة الأحجام والسعات ومضبوطات أخرى".



مشيرة إلى أنه" تم توقيف المتهم ومصادرة جميع المضبوطات آنفا وستتم متابعة الإجراءات التحقيقية وعرض الدعوى على القضاء المختص".