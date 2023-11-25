انت الان تتابع خبر عجلة الدوريات تعود للدوران.. السيتي والليفر بمواجهة "نارية" والبرشا يلاعب رايو اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةمانشستر سيتي x ليفربول – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1بيرنلي x وست هام يونايتد – الساعة 6 مساءلوتون تاون x كريستال بالاس – الساعة 6 مساءنيوكاسل يونايتد x تشيلسي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1نوتينجهام x برايتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2شيفيلد يونايتد x بورنموث – الساعة 6 مساءبرينتفورد x آرسنال – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو x برشلونة – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

فالنسيا x سيلتا فيجو – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

خيتافي x ألميريا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

أتلتيكو مدريد x ريال مايوركا - الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ساليرنيتانا x لاتسيو - الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

أتلانتا x نابولي – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان x فيورنتينا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بوروسيا دورتموند x بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

يونيون برلين x أوجسبورج – الساعة 5:30 عصرا

فرايبورج x دارمشتات 98 – الساعة 5:30 عصرا

فولفسبورج x لايبزيج – الساعة 5:30 عصرا

فيردر بريمن x باير ليفركوزن – الساعة 5:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت x شتوتجارت – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5