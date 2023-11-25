انت الان تتابع خبر غزة.. تأجيل إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت "القسام" عبر حسابها في "تلغرام": "تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الاغاثية لشمال القطاع، وعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها".





وفي وقت سابق، قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصادر أمنية إن "أسبابا فنية وراء تأخر بدء عملية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين".