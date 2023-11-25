انت الان تتابع خبر غزة.. تأجيل إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى والان مع التفاصيل
وفي وقت سابق، قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصادر أمنية إن "أسبابا فنية وراء تأخر بدء عملية الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين".
وأكد أن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بكافة المعايير التي تم الاتفاق عليها لإطلاق سراح الأسرى، إلى جانب الإخلال بالبنود المتعلقة بإدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، لافتا إلى أنه لم يلتزم بإيصال المساعدات إلى شمال غزة، ما يهدد مستقبل الاتفاق برمته.
وبدأ العمل أمس الجمعة بهدنة إنسانية مؤقتة مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" بعد 49 يوما من الحرب على القطاع، وفي إطار المرحلة الأولى، تم تسليم مجموعة من 13 أسيرا إسرائيليا هم من النساء والأطفال إلى السلطات الإسرائيلية.
كما أخلت حركة حماس سبيل 11 مواطنا أجنبيا من حملة الجنسيات التايلاندية والفلبينية على هامش صفقة تبادل الأسرى.