انت الان تتابع خبر فلسطين.. اندلاع مواجهات عنيفة في جنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب موقع "روسيا اليوم"، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، وحاصرت المستشفى الحكومي ومقر جمعية الهلال الأحمر، ومستشفى ابن سينا، كما نشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.وأعلن مدير مستشفى "الرازي" فواز حماد، أن 5 إصابات بالرصاص الحي وصلت المستشفى، بينها إصابة خطيرة.

وتشهد أجواء المدينة تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع.

وقالت وكالة "وفا" إن جرافات إسرائيلية بدأت بتدمير شوارع في أحياء المدينة، وأطراف المخيم.