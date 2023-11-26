غير مهتم

غير مهتم

لن تتم بدون الأغلبية

لن تتم بدون الأغلبية

انت الان تتابع خبر هيرنانديز يحقق رقماً مميزاً مع ميلان والان مع التفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.