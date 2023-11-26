انت الان تتابع خبر هيرنانديز يحقق رقماً مميزاً مع ميلان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نعم ستجرى
نعم ستجرى
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ستكون المشاركة ضئيلة جداً
لن تتم بدون الأغلبية
لن تتم بدون الأغلبية
غير مهتم
غير مهتم
انت الان تتابع خبر هيرنانديز يحقق رقماً مميزاً مع ميلان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نعم ستجرى
نعم ستجرى
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
لن تتم بدون الأغلبية
لن تتم بدون الأغلبية
غير مهتم
غير مهتم
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.