انت الان تتابع خبر مباريات الأحد.. قمة إيطالية تجمع الانتر واليوفي والريال يُلاعب قادش بالليغا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةتوتنهام x أستون فيلا – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 1إيفرتون x مانشستر يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةفياريال x أوساسونا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3ريال سوسييداد x إشبيلية – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3قادش x ريال مدريد – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3ريال بيتيس x لاس بالماس - الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

كالياري x مونزا - الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

فروسينوني x جنوى - الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2

إمبولي x ساسولو - الساعة 5 عصرا

روما x أودينيزي – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس x انتر ميلان – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

نيس x تولوز – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4

مونبلييه x ستاد بريست – الساعة 5 عصرا

نانت x لوهافر – الساعة 5 عصرا

لوريان x ميتز – الساعة 5 عصرا

رين x ستاد ريمس – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ليون x ليل – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4