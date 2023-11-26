انت الان تتابع خبر مباريات الأحد.. قمة إيطالية تجمع الانتر واليوفي والريال يُلاعب قادش بالليغا والان مع التفاصيل
توتنهام x أستون فيلا – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
إيفرتون x مانشستر يونايتد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
فياريال x أوساسونا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
ريال سوسييداد x إشبيلية – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
قادش x ريال مدريد – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ريال بيتيس x لاس بالماس - الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
كالياري x مونزا - الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1
فروسينوني x جنوى - الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2
إمبولي x ساسولو - الساعة 5 عصرا
روما x أودينيزي – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
يوفنتوس x انتر ميلان – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
نيس x تولوز – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4
مونبلييه x ستاد بريست – الساعة 5 عصرا
نانت x لوهافر – الساعة 5 عصرا
لوريان x ميتز – الساعة 5 عصرا
رين x ستاد ريمس – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ليون x ليل – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4