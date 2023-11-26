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غزة كشفتكم.. أبو تريكة يثير التفاعل بتعليق عن الحرب في غزة (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب نادي الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، في أول ظهور له منذ اندلاع الحرب في غزة.

وانتقد أبو تريكيه، في الأستديو التحليلي لمباراة ومانشستر سيتي بعد غيابه عن الشاشة لمدة 50 يوما، في مقطع الفيديو المتداول من قناة "بي ان سبورتس" القطرية، صمت العالم بشأن ما يحدث نتيجة الحرب الإسرائيلية في غزة، عقب الهجوم الذي نفذته حماس داخل إسرائيل في السابع من تشرين الاول الماضي.

 

وجاءت تصريحات أبو تريكة في اليوم الثاني من الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة دولية تتقدمها قطر ومصر، وبمساندة أمريكية.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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