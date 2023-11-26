انت الان تتابع خبر غزة كشفتكم.. أبو تريكة يثير التفاعل بتعليق عن الحرب في غزة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب نادي الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، في أول ظهور له منذ اندلاع الحرب في غزة.

وانتقد أبو تريكيه، في الأستديو التحليلي لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بعد غيابه عن الشاشة لمدة 50 يوما، في مقطع الفيديو المتداول من قناة "بي ان سبورتس" القطرية، صمت العالم بشأن ما يحدث نتيجة الحرب الإسرائيلية في غزة، عقب الهجوم الذي نفذته حماس داخل إسرائيل في السابع من تشرين الاول الماضي.