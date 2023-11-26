انت الان تتابع خبر أثناء تصوير مسلسل.. وفاة فنان مصري لامع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي "البقاء الله.. توفي الفنان طارق عبد العزيز.. منذ قليل.. بعد تعرضه لوعكة صحية في الساعات الماضية".

يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، كان قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي، وكتب على حسابه الشخصي بـ فيس بوك: "اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق".



وأضاف: "وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

*مسيرته

وطارق عبد العزيز ولد في 4 أغسطس 1968، قدم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وتخرج من كلية الحقوق مولود في محافظة سوهاج عمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت وقدم من خلالها مسرحية داير ما يدور بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعه كبيرة من الفنانين والكتاب وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

وفي السينما بدأ مسيرته من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع الفنان محمد هنيدي ومجموعه متميزة من الفنانين الشباب، و من أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس" ودور الشاب القبطي في "فيلم ثقافي".

