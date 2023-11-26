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واشنطن بشأن غزة: توقف القتال بالغ الأهمية

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بغداد - ياسين صفوان - قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، إن توقف القتال في غزة بالغ الأهمية لإخراج المحتجزين الإسرائيليين وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن هذا ما تركز عليه بلادها.

وأضافت هاريس في تصريحات صحافية، أن "واشنطن ستبقى منخرطة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق الهدنة وستعمل على تمديده".

 

وبدأ العمل أول أمس الجمعة، بهدنة إنسانية مؤقتة مدتها 4 أيام بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" بعد 49 يوما من الحرب على القطاع بوساطة كل من مصر وقطر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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