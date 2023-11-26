انت الان تتابع خبر واشنطن بشأن غزة: توقف القتال بالغ الأهمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قالت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، إن توقف القتال في غزة بالغ الأهمية لإخراج المحتجزين الإسرائيليين وإدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن هذا ما تركز عليه بلادها.