انت الان تتابع خبر أول تعليق أمريكي على استهداف فلسطينيين في "فيرمونت" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البيت الأبيض، إن "سلطات إنفاذ القانون تجمع المعلومات بشأن إطلاق نار على 3 شبان فلسطينيين في ولاية فيرمونت"، مؤكدا أنه "تم إطلاع الرئيس جو بايدن بتفاصيل الحادثة".

بدوره، أكد حاكم ولاية فيرمونت أن إطلاق النار على 3 طلاب من أصل فلسطيني في بيرلينغتون يعتبر مأساة، ويجب عدم السماح لهذا الحادث بالتحريض على المزيد من الكراهية أو الانقسام داخل المجتمع الأميركي.