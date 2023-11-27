انت الان تتابع خبر الكشف عن أسباب تعيين اللواء تحسين الخفاجي رئيسا لـ"الإعلام الأمني" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخفاجي في حديث لـ الخليج 365، إن "أسباب تعييني لهذا المنصب خلفا للواء سعد معن، جاء بسبب كثرة المهام المناطة للأخير بعد اختياره مستشارا في وزارة الداخلية، وبالتالي هي مسألة طبيعية كون رئيس الخلية السابق ذهب الى منصب آخر".وكشف مصدر أمني رفيع، في وقت سابق من اليوم الإثنين، عن تعيين اللواء تحسين الخفاجي رئيسا لخلية الإعلام الأمني، إضافة الى تغيير مناصب نائبه والناطق الرسمي باسم الخلية.

ووفقا للتشكيل الجديد، أصبح اللواء تحسين الخفاجي رئيسا لخلية الإعلام الأمني واللواء يحيى رسول نائبا لرئيس الخلية، كما سيكون العميد مقداد ميري ناطقا إعلاميا لها.

