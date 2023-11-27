انت الان تتابع خبر رشيد من المتحف الوطني: ضرورة الاهتمام بالفنانين وتشريع القوانين الخاصة بهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "زار وزارة الثقافة والسياحة والآثار وكان في استقباله وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني وعدد من المسؤولين في الوزارة، إذ اطلع الرئيس على معرض الفنان إبراهيم العبدلي، حيث أكد ضرورة الاهتمام بالفنانين وتقديم الدعم والرعاية لهم، مشيرا إلى المكانة المتميزة للثقافة العراقية على صعيد العالم".وأجرى رئيس الجمهورية، "جولة في المتحف الوطني للفن الحديث (قاعة الفنان فائق حسن) واطلع على عدد من الأعمال الفنية التي جسدت الأهوار والجبال وجوانب من حياة العراقيين، إضافة إلى الأعمال النحتية لفنانين عراقيين"، موكدا "ضرورة إيلاء الجوانب الثقافية والفنية أهمية كونها تمثل هوية البلد ومنطلق التواصل والتلاقي مع المجتمعات والشعوب".

وشدد الرئيس على "ضرورة الاهتمام بشريحة المثقفين والثقافة وتشريع القوانين الخاصة بهم والعمل على اعتماد مشاريع تنموية ترتقي بالواقع الحالي للفن والفنانين، مبينا أن أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة لكل ما من شأنه خدمة الواقع الفني في البلاد وازدهاره".

وأكد، خلال لقائه وزير الثقافة والذي حضره الكادر المتقدم في الوزارة، "أهمية تعزيز وتنمية العلاقات مع المتاحف العالمية وبما يخدم تطور الحركة الفنية في العراق، والاستفادة من خبرات الفنانين العراقيين المغتربين"، مشيرا إلى أن "الفنان يحمل رسالة وطنية وإنسانية وأخلاقية وجمالية".

وبين رئيس الجمهورية "ضرورة استمرار الجهود التي تبذل لاسترجاع الآثار العراقية التي تعرضت للنهب أو التهريب إلى خارج البلاد، مؤكدا أن العديد من الدول تعاونت مع العراق وقامت بالفعل بإعادة الآلاف من القطع الأثرية".

بدوره، عبر وزير الثقافة عن سعادته بزيارة رئيس الجمهورية، مستعرضا خطط الوزارة للارتقاء بواقع الحركة الفنية والأدبية وحماية المواقع الأثرية والتراثية".