انت الان تتابع خبر قص شريط الافتتاح لمجمع الدبوني السكني في واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية في واسط، إن محافظ واسط رفقة وزير الإعمار والإسكان افتتحا اليوم مجمع الدبوني السكني الاستثماري في ناحية الدبوني.

وأضاف المراسل، أن المشروع يتكون من 255 وحدة سكنية عمودية، بالاضافة الى مدارس وأسواق ومركز صحي.



وأعلنت محافظة واسط، اليوم الإثنين، وضع حجر الأساس لمجمع سكني استثماري في قضاء العزيزية، مبينة ان المشروع يتكون من 131 دارا كمرحلة أولى.

كما أعلنت محافظة واسط، اليوم الإثنين، التشغيل الرسمي لمشروع مجاري قضاء الصويرة في إطار المشاريع المنجزة لهذا العام في محافظة واسط.

