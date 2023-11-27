انت الان تتابع خبر تركيا تبدي موقفاً جديداً بشأن استئناف تصدير نفط كردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كردستان، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مسرور بارزاني استقبل السفير التركي لدى العراق علي رضا غوناي، وجرى في الاجتماع، بحث آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة".واشار إلى "مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مع التأكيد على توثيق العلاقات في مجال التبادل التجاري وتسهيل حركة المرور والسياحة بين الجانبين".

وتمحور الاجتماع، بشأن "مسألة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان"، إذ اتفق الجانبان على "أهمية استئناف عملية التصدير عبر ميناء جيهان التركي في أسرع وقت".

وبهذا الصدد، عبر السفير التركي عن "استعداد بلاده التام لاستئناف عملية التصدير".