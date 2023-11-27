انت الان تتابع خبر العراق وإيران يبحثان ادخال سعات الانترنت عبر المنافذ البرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الاتصالات في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزيرة الاتصالات هيام الياسري استقبلت وزير الاتصالات وتقنيات المعلومات الايراني عيسى زارع بور والوفد المرافق له بحضور الكادر المتقدم في الوزارة"، مبينة انه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين البلدين في المشاريع المشتركة وبمقدمتها ادخال سعات الانترنت عبر المنافذ البرية، بالإضافة إلى مشاريع الترانزيت لربط شرق العراق بغربه استكمالاً لربط الجنوب بالشمال وصولا إلى اوربا".وذكرت انه "تم بحث الاستعدادات لزيارة اربعينية الامام الحسين (ع) المقبلة واستكمال الاجراءات المطلوبة للتحضير في زيادة السعات المستخدمة بما ينسجم مع الزيادة المتوقعة في اعداد الزائرين الوافدين للعراق".

واعرب الوزير الايراني "عن استعداد الشركات الايرانية للتعاون والعمل المشترك بين البلدين في قطاع الاتصالات والمعلوماتية والبريد، لاسيما في مجال امرار سعات الانترنت وانشاء مراكز بيانات".