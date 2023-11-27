انت الان تتابع خبر زوجة قتلت عشيقها الأول مع عشيقها الثاني... برنامج "خط أحمر" يروي تفاصيل جريمة مروّعة لا يصدقها عقل! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سلّطت حلقة 30 من برنامج "خط أحمر" الذي يهتمّ بالقضايا الجنائية والإرهابية التي تحصل في العراق وهو من تقديم الإعلامي أحمد عباس، على قصّة غريبة وكأنّها خارجة من عالم الخيال وقصص الأفلام، فتابعوا السطور التالية لتكتشفوا جريمة مروّعة حيث قامت زوجة (ق.س) بقتل عشيقها الأول بالتعاون مع عشيقها الثاني.

في التفاصيل، تطرّق برنامج خط أحمر الذي يعرض على شاشة السومرية في تمام الساعة 9:30 مساء، إلى جريمة تقشعر لها الأبدان ولا يصدقها عقل، فروت المرأة المتزوجة المتهمة تفاصيل الجريمة التي وقعت في منزلها.

مشاجرة بين العشيق "شنشل" والعشيق الثاني، وانتهت...!

وقالت المتهمة إنّ عشيقها الأوّل "شنشل" دخل إلى المنزل فوقع خلاف بينهما بعد أن طلب منها أمر معيّن، فرفضت القيام به، فلكمها على بطنها واشتدّ الخلاف بينهما.

وتابعت المرأة سرد تفاصيل الجريمة، وقالت إنّ بعد فترة قصيرة أتى إليها عشيقها الثاني وتفاجأ بوجود الرجل "شنشل" ورآها بوضع غير طبيعيّ، فوقعت مشاجرة كبيرة بينهما وقام بضربه، وبعدها، دخل إلى المطبخ وأخذ سكين حادّ، فطعن الرجل بعدّة طعنات بأماكن مختلفة بجسمه.

هروب العشيق الثاني

من ثمّ أخذ السكين وهدّد المرأة أن لا تفصح عن اسمه أبداً وهمّ بالهروب، فاتصلت بابنها البكر وقالت له إنّها ليست بخير لكي يأتي إليها بأسرع وقت.

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إخفاء الجثّة من قبل الزوج والابن

وحين وصل الابن، أخبرته بأنّ الرجل لحق بها من الشارع ويريد إغتصابها فطعنته بالسكين خوفاً على نفسها وسمعتها، ورفض الابن إخراج الجثّة بمفرده بل انتظر مجيء والده الذي أصيب بذهول عندما عرف بالحادثة.

وبعدها، وضع جثّة شنشال في البراد بمساعدة ابنه وأخرجاها إلى خارج المنزل لإخفائها.

وفي الختام، تمّ القبض من قبل القوات الأمنية العراقيّة على المتهمّين: الزوجة والعشيق والزوج والابن، بعد أن توّصلت مكافحة الإجرام إلى الحقيقة واعترافات المتهمين بالجريمة.

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برنامج "خط أحمر" الفريد من نوعه في العراق والذي يسلط الضوء على القضايا الجنائية والإرهابية ويظهر أن الجريمة تحت الرقابة وأن الوزارات المعنيّة ليست بعيدة عن ساحة الجريمة، يعرض كل نهار احد، في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت بغداد.