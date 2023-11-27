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برشلونة يتلقى صدمة قبل موقعة بورتو في أبطال أوروبا

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بغداد - ياسين صفوان - نعم ستجرى

نعم ستجرى

ستكون المشاركة ضئيلة جداً

ستكون المشاركة ضئيلة جداً

لن تتم بدون الأغلبية

لن تتم بدون الأغلبية

غير مهتم

غير مهتم

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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