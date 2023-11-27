انت الان تتابع خبر واشنطن تؤيد قرار تمديد الهدنة الإنسانية في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كيربي: "بالطبع، نأمل في تمديد الهدنة مرة أخرى، لكن هذا سيعتمد على ما إذا كانت حماس ستواصل إطلاق سراح الرهائن".

وأشار كيربي إلى أن الهدنة الإنسانية، التي كانت مقررة أصلا لمدة أربعة أيام، سيتم تمديدها حتى صباح الخميس، وقال: "لقد أدت الهدنة الإنسانية بالفعل إلى وقف الأعمال القتالية، فضلا عن زيادة إمدادات المساعدات الإنسانية والآن، من أجل تمديد الهدنة، تعهدت حماس بإطلاق سراح 20 امرأة وطفلا آخرين خلال اليومين المقبلين".



وبحسب المتحدث باسم البيت الأبيض، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه عملوا "ليل نهار" للتوصل إلى اتفاقات بشأن تمديد الهدنة الإنسانية.

وقال: "أطلعه مستشار الأمن الداخلي جيك ساليفان على حالة المفاوضات لتمديد فترة التوقف المؤقت، وسيواصل هو وفريقه للأمن القومي بأكمله معالجة هذه القضية في الأيام المقبلة مع تقدم العمل بشأن تمديد الاتفاق الأصلي والمزيد من تمديد فترة الهدنة المؤقتة".

وقال البيت الأبيض إن النهج الأمريكي الحالي تجاه إسرائيل لا يتضمن قيوداً على المساعدات العسكرية.

وقال كيربي تعليقا على اقتراح الديمقراطيين بفرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل: "إن النهج الذي نتبعه حاليا [تجاه إسرائيل] ناجح"، مشيرا إلى أن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل "تؤدي إلى نتائج".

وتشارف الهدنة بين "إسرائيل وحماس" على الانتهاء في يومها الرابع، فيما من المنتظر إفراج الجانبين اليوم عن الدفعة الرابعة من الأسرى والمحتجزين.

واليوم الاثنين، أعلنت حركة "حماس" اليوم الاثنين أنه "تم الاتفاق مع قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة"، كما أكدت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة يومين إضافيين.