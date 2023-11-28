انت الان تتابع خبر إيضاح مُفصّل لطقس العراق حتى بداية الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وبينت الهيئة أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

وتابعت أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقتين الشمالية والجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".

