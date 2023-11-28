انت الان تتابع خبر ردود أفعال واسعة حول خروج القوة الجوية من دوري ابطال اسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل فرشاد أحمد زادة هدف فوز سباهان في الدقيقة 4، بعد استغلاله خطأ فادحا من مدافع الجوية حمود شعلان، ليواجه الحارس محمد حميد ويضع كرته بسهولة في شباك الضيوف.

وشهدت المباراة تعرض لاعب سباهان محمد حسين نجاد للطرد مع الدقيقة 43، بعد تعمده اللعب الخشن ضد ظهير القوة الجوية مصطفى سعدون.



كما تعرض سباهان لطرد ثانٍ في الدقيقة 90، بعد إشهار حكم اللقاء بطاقة حمراء ضد هادي محمدي.

ولم يستغل لاعبو الجوية النقص العددي بصفوف منافسهم، وأهدروا جملة من الفرص السهلة، أخطرها للمهاجم مهند عبد الرحيم، الذي صوب خارج المرمى.

بهذه الهزيمة، فقد القوة الجوية فرصة بلوغ الدور الثاني بعد أن تجمد رصيده عند 7 نقاط بالمركز الثالث، فيما رفع سباهان رصيده إلى 10 نقاط بوصافة الترتيب بعد المتصدر اتحاد جدة (12).

وتقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول، حيث يلتقي القوة الجوية مع أجمك الأوزبكي في أربيل، والاتحاد مع سباهان في مكة المكرمة.

ويتأهل إلى دور الـ16 لمنطقة الغرب صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمسة.

*ردود الأفعال

وصف المدرب العراقي، حسن أحمد، خسارة القوة الجوية أمام سباهان أصفهان الأيراني في دوري أبطال آسيا بـ"الصدمة".

قال أحمد، ان "خسارة القوة الجوية أمام سباهان قد تكون غير مقنعة، من خلال أسلوب لعب الفريق والتعامل مع المباراة، هناك أخطاء كثيرة في أداء الفريق، للأسف القوة الجوية لم يتمكن من تحقيق التعادل على أقل تقدير، رغم طرد لاعبين من سباهان"، بحسب winwin.

ونوه إلى أن الجهاز التدريبي للقوة الجوية لم يتمكن من إيجاد الحلول، مضيفًا: "خسارة القوة الجوية صدمة للكرة العراقية، لأن القوة الجوية بمثابة منتخب العراق، نظرًا للعدد الكبير من اللاعبين الدوليين الذين يلعبون في صفوف النادي".

وتابع: "البدلاء لم يقدموا الحلول، رغم لعب المنافس بتسعة لاعبين ولوقت طويل، القوة الجوية لم يظهر إلا بمباراة واحدة، وكانت أمام الاتحاد السعودي في أربيل".

بينما أكد لاعب فريق القوة الجوية العراقي، شريف عبد الكاظم، أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام نظيره سباهان أصفهان الإيراني.

وقال عبد الكاظم في تصريحات إعلامية: "القوة الجوية قدم أداءً مميزًا، ولم نستحق الخسارة أمام سباهان، الفريق فعل كل شيء في المباراة، لكن الحظ لم يحالفنا".

وأضاف لاعب الصقور: "الأخطاء هي من تسببت بخسارة القوة، وكان ينقص الفريق التوفيق فقط، لم يحالفنا الحظ في الفوز، ونعتذر لجماهيرنا بسبب هذه النتيجة".

