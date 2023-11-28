انت الان تتابع خبر وفاة طفلة "معنّفة" في الشعلة.. الأم واشقائها رموها داخل المستشفى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات عن طريق السيطرة المركزية في مقرنا عن وجود طفلة معنفة وفارقت الحياة داخل مستشفى الشهيد الصدر ضمن منطقة الشعلة، تم على الفور تشكيل فريق عمل لمعرفة تفاصيل الحادث".



وأضافت انه " من خلال جمع المعلومات تبين ان والدتها واشقاء والدتها هم من قاموا بتعنيفها داخل دارهم وبعدها قامت والدتها برميها داخل المستشفى وبعد جمع المعلومات عن تواجد المتهمين ومعرفة اماكنهم تم القبض عليهم جميعاً وايداعهم التوقيف واتخاذ الاجراءات القانونية".