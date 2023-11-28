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انت الان تتابع خبر وفاة طفلة "معنّفة" في الشعلة.. الأم واشقائها رموها داخل المستشفى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات عن طريق السيطرة المركزية في مقرنا عن وجود طفلة معنفة وفارقت الحياة داخل مستشفى الشهيد الصدر ضمن منطقة الشعلة، تم على الفور تشكيل فريق عمل لمعرفة تفاصيل الحادث".
وأضافت انه " من خلال جمع المعلومات تبين ان والدتها واشقاء والدتها هم من قاموا بتعنيفها داخل دارهم وبعدها قامت والدتها برميها داخل المستشفى وبعد جمع المعلومات عن تواجد المتهمين ومعرفة اماكنهم تم القبض عليهم جميعاً وايداعهم التوقيف واتخاذ الاجراءات القانونية".
وأضافت انه " من خلال جمع المعلومات تبين ان والدتها واشقاء والدتها هم من قاموا بتعنيفها داخل دارهم وبعدها قامت والدتها برميها داخل المستشفى وبعد جمع المعلومات عن تواجد المتهمين ومعرفة اماكنهم تم القبض عليهم جميعاً وايداعهم التوقيف واتخاذ الاجراءات القانونية".
لا يمر يوم في حياة أطفال العراق من دون رعب نفسي وجسدي، يتناولون التعنيف في وجباتهم، ويحاولون النجاة، وعلى الرغم من تدخل السلطات الأمنية في جميع الحالات التي تعرض على مواقع التواصل الاجتماعي، ما زالت حالات أخرى كثيرة لم تصلها الكاميرا حيث يواصل البعض جرائم التعنيف بحق الأطفال ويبتكرون طرقاً جديدة.