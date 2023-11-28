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حتى 2025.. البايرن يجدد عقد حامي عرينه المخضرم

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بغداد - ياسين صفوان - نعم ستجرى

نعم ستجرى

ستكون المشاركة ضئيلة جداً

ستكون المشاركة ضئيلة جداً

لن تتم بدون الأغلبية

لن تتم بدون الأغلبية

غير مهتم

غير مهتم

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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