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كركوك.. تسفير 16 مخالفا لشروط الإقامة الى بلادهم

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في يبان ورد لـ الخليج 365، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية المحترم وإشراف المدير العام اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي، سفرت مفارز قسم شؤون الإقامة في محافظة كركوك، (16) شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة العراقي".

وأشارت الى ان "هذه الخطوة تأتي بعد جهود كبيرة من كوادر المديرية بالتتبع والملاحقة لكل المخالفين".

ودعت المواطنين الى "تقديم المعلومة والإبلاغ عن اي حالة مخالفة لشروط الإقامة وعدم ايوائهم خدمة لأمن البلاد".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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