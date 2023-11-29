انت الان تتابع خبر الصحة تُوضح.. ما حقيقة تعطل أجهزة المفراس بإحدى المستشفيات؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "احدى وسائل الاعلام تناولت عن طريق احد المحللين السياسيين مدعيا عطل اجهزة المفراس الحلزوني وعدم توفر الادوية في مستشفى الشهيد غازي الحريري للجراحات التخصصية".وأضافت، أنها "تود ان تبين ان مستشفى الشهيد غازي الحريري للجراحات التخصصية يحتوي على ثلاث اجهزة مفراس حلزوني تقدم الخدمات على مدار الساعة"، مبينة ان "احد هذه الاجهزة يخضع للصيانة من قبل الشركة المجهزة علما ان كافة الادوية والمستلزمات الطبية متوفرة وتقدم مجانا للمراجع الكريم".

وأشارت الى، ان "مستشفى الشهيد غازي الحريري للجراحات التخصصية يستقبل المرضى من كافة المحافظات وعلى الرغم من الزخم الكبير الا ان المستشفى يوفر كافة الادوية والمستلزمات الطبية لاجراء العمليات المعقدة".

وذكرت، أنها "تهيب بوسائل الاعلام بنقل الصورة الحقيقية لمؤسساتنا الصحية وعدم تشويش المواطن الكريم هذا وتحتفظ الوزارة بحق الرد القانوني لكل من يحاول ان يثير الهلع وزعزعة الامن الصحي للبلد".