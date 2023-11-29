انت الان تتابع خبر القيثارة الخضراء يفقد 4 من أبرز نجومه امام النفط والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نعم ستجرى
نعم ستجرى
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
لن تتم بدون الأغلبية
لن تتم بدون الأغلبية
غير مهتم
غير مهتم
انت الان تتابع خبر القيثارة الخضراء يفقد 4 من أبرز نجومه امام النفط والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نعم ستجرى
نعم ستجرى
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
ستكون المشاركة ضئيلة جداً
لن تتم بدون الأغلبية
لن تتم بدون الأغلبية
غير مهتم
غير مهتم
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية