انت الان تتابع خبر "بدنا نمحي غزة".. فيديو لأطفال إسرائيليين يثير جدلا واسعا والان مع التفاصيل

وأظهر فيديو الأغنية المصورة، سيدة مرتدية لباساً يشابه ما ترتديه بعض الفلسطينيات في غزة، تلقن 3 أطفال يلعبون دور التلاميذ واضعين غطاء على رؤوسهم، كلمات محملة بالعنف. "صاروخ وراء صاروخ".

بغداد - ياسين صفوان - وعلى خطى الأغنية السابقة التي حملت عنوان "الصداقة" في العشرين من الشهر الحالي، ودعت إلى "إبادة الجميع في قطاع غزة"، أطلت أغنية أخرى من تأليف معلمة إسرائيلية.

فقد راح الصغار الثلاثة الذين ظهروا في المقطع يرددون وراء المعلمة المزعومة، عبارة "بدنا نمحي غزة".

كما تغنوا بالصواريخ التي تسقط على القطاع الفلسطيني، القابع منذ السابع من أكتوبر الماضي إثر تفجر الصراع بين حماس وإسرائيل تحت حصار مطبق.

وهددوا حماس قائلين:" جيشنا قادم إليكم سنقضي عليكم".

ليختموا مؤكدين أن "شعب إسرائيل لا يقهر"، ويرفعوا أغطية الرأس، كاشفين عن علم إسرائيل.

فيما انهالت التعليقات منتقدة تلك الأغنية المزعجة والمقلقة، بحسب تعبير أحد المعلقين على منصة "إكس".

ومنذ اندلاع الحرب الدامية في غزة، انتشرت العديد من المشاهد التي وصفت بالمستفزة، سواء عبر حسابات عائدة لمؤثرين إسرائيليين سخروا من معاناة أهل غزة أو شككوا بأعداد القتلى الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة، أو عبر تصريحات لمسؤولين إسرائيليين ووزراء حتى وصفت بالعنصرية.