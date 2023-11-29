انت الان تتابع خبر خطأ مضحك من حارس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتركت الخسار ويكومب في المركز الـ15 في جدول البطولة وبفارق ست نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

انتقل إلى ملعب ويكومب في أوكويل بعد مركز في أوتو دون فوز.

وأدرك ويكومب عرضًا دفاعيًا جيدًا وبدا أنه فعل ما يكفي للحصول على نقطة قبل أن يرتكب خطأ ستريجيك كارثيا.

بسبب الجارديان ستريجيك على الكرة وأمسكها بيده داخل المنطقة وبدا أنه يريد إضاعة الوقت أمام سام كوسجروف الذكي بارنسلي.

وحدث تلامس بين كوسجروف والحارس ستريجيك وسقط الأخير على الأرض وسقطت الكرة من أجل الحصول عليها كوسجروف ويضعها في الشباك في الوقت بدل الضائع.

واحتج ستريجيك مع تقديرا أن هناك أثرا من كوجروف لكن الحكم باتجاه الهدف.

وقال كوسجروف مازحا في مقابلة مع "بي بي سي": "إنه أفضل أهدافه، كان هناك القليل من الاحتكاك ولكن ليس دائمًا بما في ذلك لإسقاط الكرة والسقوط على الأرض".

وأضاف: "ليس هناك ما لا يمكن التوصل إليه لإسقاط الكرة والهبوط بهذه الطريقة، اللعب النظيف للحكم يجب أن يرى ذلك، لم يكن هناك".

وقال مات بلومفيلد، مدرب تيكومب، "لقد هدفنا الليلة الماضية لم أره من قبل في تاي في كرة القدم، بذل لاعبونا الكثير في هذا الأداء بعد النتيجة المخيبة للآمال في نهاية الأسبوع".