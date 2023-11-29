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العراق يبعث تهنئة إلى السعودية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "بعث برقية تهنئة إلى ، بعد فوز بلاده باستضافة إكسبو الدولي 2030".

وعبَّر السوداني، عن "أسمى آيات التهاني لولي العهد محمد بن سلمان وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية؛ بمناسبة فوزها باستضافة إكسبو الدولي 2030، معرباً عن تمنياته بنجاح المملكة في إقامة هذا المعرض الدولي والعمل على معالجة التحديات الدولية المشتركة".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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