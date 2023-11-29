انت الان تتابع خبر العراق يبعث تهنئة إلى السعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "بعث برقية تهنئة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، بعد فوز بلاده باستضافة إكسبو الدولي 2030".

وعبَّر السوداني، عن "أسمى آيات التهاني لولي العهد محمد بن سلمان وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية؛ بمناسبة فوزها باستضافة إكسبو الدولي 2030، معرباً عن تمنياته بنجاح المملكة في إقامة هذا المعرض الدولي والعمل على معالجة التحديات الدولية المشتركة".

