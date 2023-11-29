انت الان تتابع خبر غزة.. الكشف عن ضغوط لتمديد الهدنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف موقع بلومبيرغ الأمريكي، الأربعاء، عن ضغوط قطرية وأمريكية لتمديد الهدنة في قطاع غزة.



ونقل موقع بلومبيرغ عن مصدر مطلع قوله إن "المفاوضين -بمن فيهم قطر والولايات المتحدة- ضغطوا لتمديد التهدئة في غزة بين حركة حماس وإسرائيل لمدة يومين إضافيين". وأضاف المصدر أن "المحادثات التي تقودها قطر لا تزال جارية، لكنها تسعى لتمديد التهدئة في غزة ليومين أو أكثر".

وتوصلت حركة حماس و"إسرائيل" بوساطة قطرية مصرية أمريكية الى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضية بعد 48 يوما من القتال في قطاع غزة.